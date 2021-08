UniUd: Diritti e sviluppo sostenibile, incontro il 2 settembre a Udine

Giovedì 2 settembre, alle 17, nel parco “Loris Fortuna”, in via Liruti 2, a Udine, (in caso di maltempo al Visionario), si terrà il primo appuntamento – dedicato al tema “Diritti e sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 dell’Onu” – del ciclo di incontri intitolato “Per un domani sostenibile. Un patto per lo sviluppo del territorio”. L’iniziativa è organizzata dall’Università e dal Comune di Udine. Interverranno Francesco Bilotta, ricercatore del dipartimento di Scienze giuridiche (Disg) e componente del Gruppo di lavoro della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus); l’avvocata Pina Rifiorati, presidente del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Udine e la giornalista Luana De Francisco.

«Il rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti e libertà fondamentali – spiega Bilotta – è un aspetto imprescindibile dell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030, dal momento che con tale espressione intendiamo anche la capacità di vivere in maniera dignitosa ed equa per tutte e tutti».

Infatti, sottolinea Bilotta, «il diritto non è una questione per addetti ai lavori, ma riguarda da vicino ogni persona, riguarda la nostra quotidianità. Per promuovere un cambiamento culturale e diffondere nuovi modi di agire nell'ottica della sostenibilità – evidenzia il giurista – è strategico parlare e creare una consapevolezza diffusa su temi come l'inclusione, l'accesso alla giustizia, la violenza di genere, il ruolo degli organismi di parità».

