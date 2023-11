UniUd: Il futuro dell’Unione Europea giovedì 30 novembre dialogo tra 16 intellettuali e docenti a Udine

Il futuro dell’Unione Europea al centro di un colloquio organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine giovedì 30 novembre alle 16.30 nell’aula A di via Tomadini a Udine e online su Teams. “Gli studenti dei nostri corsi – spiega Maurizio Maresca, docente di Diritto dell’unione europea all’ateneo friulano – hanno invitato 16 fra intellettuali, dirigenti e docenti per un colloquio partendo dalle linee sintetizzate in un recente documento internazionale, coinvolgendo l’intera comunità accademica. Non dovrebbe essere strano – continua Maresca – che un ateneo che fin dall’origine ha scelto di essere al centro delle dinamiche europee promuova un colloquio sull’Europa che sta cambiando. Già nel 2024, infatti, vari paesi membri ritengono si debba chiudere una intesa volta a superare la grave crisi che l’Unione segnala intervenendo non solo sulla politica estera e sulla politica industriale, le aree dove il ritardo e maggiore, ma anche sulle istituzioni e sullo stesso valore del diritto europeo”. Il cantiere delle riforme dei trattati europei è ormai aperto e le prime proposte iniziano a profilarsi. I temi principali sembrano riguardare la riforma delle istituzioni, il presidio della regola di diritto e del Patto di Stabilità, l’avvio di una politica europea dell’industria che promuova la competitività, con conseguente revisione delle basi giuridiche, ed un rafforzamento della politica estera. All’incontro, coordinato dalla direttrice del dipartimento Elena D’Orlando, interverranno, oltre a Maurizio Maresca, Elisabetta Bergamini, Claudio Cressati, Gabriele De Anna, Patrizia De Pasquale, Arrigo De Pauli, Fabio Ferraro, Pietro Gargiulo, Carlo Malinconico, Laura Montanari, Guido Nassimbeni, Giulia Rossolillo, Roberto Toniatti, Ennio Triggiani e Andrea Zannini.