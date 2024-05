UniUd: La Moldavia a 33 anni dalla caduta dell’Urss, convegno internazionale

A 33 anni dalla dissoluzione dell’Unione sovietica l’Università di Udine organizza il 23 e 24 maggio un convegno internazionale sulla Moldavia, sulle sue identità linguistiche e letterarie. Si confronteranno rappresentanti della cultura moldava – linguisti, scrittori, giornalisti – e specialisti in lingua e letteratura romena e russa. Il convegno “L’altra Romania. Lingue, letterature e identità in Bessarabia a 33 anni dalla dissoluzione dell’Urss” si terrà nella Sala del Consiglio del Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92).

I lavori si apriranno giovedì 23 maggio, alle 14.30 con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi, a partire dai coordinatori del convegno, Alessandro Zuliani dell’Ateneo friulano e Florica Faur dell’Instituto “Limbii Române” di Bucarest. Prenderanno poi la parola: Olga Irimciuc dell’Università dell’Insubria, Eugenia Bojoga dell’Università “Babeș-Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania), Vitalie Ciobanu della Fondazione culturale “Contrafort” di Chișinău (Moldavia), Maria Pilchin della Biblioteca Municipale “Hasdeu” di Chișinău.

Venerdì 24 maggio, dalle 9.30, il convegno vedrà gli interventi di: Roberta De Giorgi dell’Università di Udine, Nina Corcinschi dell’Istituto di filologia romanza “Hasdeu” di Chișinău, Ivan Pilchin dell’Unione degli scrittori della Repubblica della Moldavia, Anda Vahnovan dell’Istituto “Limbii Române” di Bucarest/Londra e della consulente internazionale Eugenia Benigni.