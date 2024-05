UniUd: Analisi finanziaria, corso internazionale a Pordenone dal 27 maggio

L’analisi dei dati finanziari sarà al centro di un corso intensivo internazionale dell’Ateneo di Udine che prenderà il via lunedì 27 maggio, alle 9, nel polo universitario di Pordenone (via Prasecco 3/a). I dati, infatti, sono il nuovo petrolio della società contemporanea e chi si occupa di finanza deve sapere dove trovarli, come analizzarli e utilizzarli per prendere delle decisioni efficaci. E mentre nel passato gli analisti potevano concentrarsi sulla sola dimensione finanziaria, oggi devono sapersi muovere anche tra i fattori ambientali, sociali e di governo aziendale (Esg). L’iniziativa formativa, che proseguirà fino a venerdì 31 maggio, coinvolgerà 33 studenti di tre università tedesche e slovene (Colonia, Munster e Maribor).

Organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza, il percorso intensivo “Data Analytics for Financial Decisions” rientra in una nuova forma di cooperazione tra università europee prevista dal programma Erasmus+.

Il corso fa un utilizzo ad ampio raggio di modalità didattiche innovative. Al cuore vi è infatti Bloomberg Terminal, la principale piattaforma per la raccolta e distribuzione in tempo reale di dati su aziende e mercati borsistici di tutto il mondo. Gli studenti impareranno a utilizzarla per trovare le informazioni necessarie a risolvere una serie di problemi concreti.

«Nel nostro laboratorio di finanza abbiamo undici postazioni con accesso a questo strumento professionale, molto utilizzato da banche e aziende finanziarie, ma poco presente nelle università italiane e straniere a causa del suo costo notevole – spiega Giulio Velliscig, docente di Strumenti informatici per la finanza – Si tratta di una risorsa che utilizziamo ampiamente nei nostri corsi, anche per permettere agli studenti di ottenere le relative certificazioni, molto apprezzate nel mondo del lavoro».

La piattaforma si è arricchita con una serie di strumenti per l’analisi della dimensione Esg che saranno presentati da Simone Augliese e Alberto Manca, rappresentanti per l’Italia di Bloomberg.

Il programma prevede anche due giornate di lavoro sul campo. Giovedì 30 maggio la classe si sposterà a Trieste, per conoscere da vicino Modefinance e Generali. La prima è una azienda fintech specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per l’analisi, la valutazione e la gestione del rischio di credito di aziende e banche. Per la storica compagnia di assicurazioni, Tommaso Cagnato, senior analyst, presenterà l’operatività sottostante le recenti emissioni di green bonds da parte del gruppo.

Il giorno seguente, a San Vito al Tagliamento, gli studenti si immedesimeranno nel ruolo di direttori finanziari presso “Lef Digital”, il centro di formazione esperienziale fondato da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey e saranno chiamati a individuare le cause di inefficienza dei processi aziendali partendo dall’analisi dei dati.

«Con questo corso intensivo, i corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza con sede a Pordenone valicano i confini nazionali con una proposta formativa che si dimostra di livello assoluto anche nel panorama europeo – sottolineano la coordinatrice dei corsi Enrica Bolognesi e il responsabile delle relazioni internazionali del corso Giancarlo Lauto –. Le strette relazioni con le aziende finanziarie, l’attenzione ai temi emergenti e più professionalizzanti e la presenza di una risorsa unica come Bloomberg Terminal hanno catturato l’interesse di un nutrito gruppo di studenti tedeschi e sloveni e hanno trovato un riscontro molto favorevole da parte dei loro docenti».