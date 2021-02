UniUd: Tutto pronto per lo Student Day 2021: nuovo format su piattaforma digitale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L’edizione 2021 del tradizionale appuntamento con lo Student Day dell’ Università di Udine, dedicato a studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati, si presenta quest’anno con un nuovo format in tre tappe e si sposta sulla nuova piattaforma digitale, progettata dalla Direzione didattica e Servizi agli studenti. Un percorso virtuale e interattivo nuovo, di orientamento e accompagnamento alla scelta universitaria.

Il programma della manifestazione e la piattaforma digitale su cui si svolgerà saranno presentati nel corso di una Conferenza stampa in presenza venerdì 5 febbraio alle ore 12 nella sala del Consiglio di palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine.

Interverranno il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, la delegata per i Servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, e la responsabile dell’ufficio Orientamento e tutorato della Direzione didattica e Servizi agli studenti, Cristina Disint.