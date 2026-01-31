UniUd: verde urbano, 2 febbraio presentazione progetto BioBox

Migliorare la biodiversità delle aree verdi urbane utilizzando misure semplici, economiche, adatte agli ecosistemi locali. È l’obiettivo di BioBox, progetto che l’Università di Udine presenterà lunedì 2 febbraio, alle 10, nell’aula Pasolini di Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine). Partner dell’iniziativa progettuale finanziata dall’Unione europea sono: il Comune di Udine, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di San Vito al Tagliamento, l’Università di Scienze applicate della Carinzia di Villaco (capofila) e l’azienda R3GIS. Il lavoro sarà guidato da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano.

All’incontro porteranno i saluti iniziali: il rettore, Angelo Montanari; il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier; la dirigente del Servizio verde pubblico e impianti sportivi del Comune di Udine, Anna Spangher; il presidente del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di San Vito al Tagliamento, Sergio Barel. Il progetto sarà illustrato dal coordinatore scientifico, Francesco Boscutti dell’Università di Udine. Seguiranno gli interventi d: Alice Bordignon di R3GIS, Marta Polizzi dell’Università di Scienze applicate della Carinzia, e Costanza Uboni, Maurizia Sigura e Cristian Marchioli dell’Ateneo friulano.