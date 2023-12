Università Delle LiberEtà: da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre settimana di tesseramento gratuito

In occasione del 30° anno di attività (1993-2023) e in vista del Natale, l’Università delle LiberEtà avvia un’iniziativa interessante: tesseramento 23/24 gratuito per tutti coloro che lo sottoscriveranno nella settimana tra l’11 e il 15 dicembre 2023. Con oltre 500 corsi all’anno, qualificati ma a prezzi popolari, tenuti da docenti professionali e appassionati, l’Università delle LiberEtà del FVG è il più grande centro di educazione permanente (lifelonglearning), non solo della Regione ma anche d’Italia. Un centro raro nel suo genere, non a caso la sua unica sede è a Udine (via Napoli 4), città recentemente eletta al 1° posto per la qualità della vita dal Sole24Ore.

L’Università delle LiberEtà accoglie circa 3000 corsisti l’anno cui vengono offerti una grande varietà di percorsi formativi: dalle lingue straniere (anche extraeuropee) alla attività motorie (ginnastica ma anche yoga, pilates, danza, balli e taichi), dalla storia alle nuove tecnologie, dalla psicologia al teatro, dal miglioramento personale alla cucina (corsi sia teorici che pratici), dai laboratori artistici (pittura, fotografia, video, droni e arti tessili) agli strumenti musicali, ; già dal prossimo gennaio saranno 235 i nuovi corsi in partenza, di cui una 40ina totalmente gratuiti.

Non è richiesto nessun prerequisito: i corsi sono aperti a tutti e a tutte le età, basta solo associarsi per beneficiare di tutte le iniziative. Essere tesserato alle LiberEtà, infatti, significa tante cose: avere a disposizione un catalogo nutrito di corsi con prezzi popolari – tra i 20€ e i 100€ – ma anche la possibilità di accedere GRATUITAMENTE a tutti i corsi BREVI (4 lezioni): ogni tesserato, può frequentarli tutti liberamente, per oltre 160 ore di lezioni in omaggio.

Inoltre è possibile prendere parte alle mobilità e ai viaggi studio finanziati dall’Unione Europea, perchè l’Università delle LiberEtà è anche un ente accreditato ERASMUS PLUS: riceve fondi per organizzare esperienze all’estero per tutti i corsisti e i docenti; un’opportunità preziosa. Tra dicembre e gennaio saranno 50 i corsisti che partiranno: un gruppo raggiungerà Ferrol (città vicina a Santiago de Compostela), per una settimana di viaggio studio presso un ente partner in Spagna; un altro gruppo andrà a Bruxelles, per la visita guidata al Parlamento Europeo.

Grazie alle numerose collaborazioni con enti e associazioni cittadine, l’Università delle LiberEtà è spesso teatro di concerti gratuiti di musica classica (a cura del Conservatorio J Tomadini di Udine e anche dell’associazione RiMe MuTe) e di musica Jazz (direzione artistica di Euritmica) oltre che del cinema all’aperto (Udinestate). Continua poi il calendario di appuntamenti organizzati alla Libreria Friuli (via dei Rizzani 1/3) dove i docenti dell’ente conducono delle conferenze: il prossimo appuntamento è previsto per martedì 19 dicembre 2023 alle 18 con una lezione dal titolo IL CIELO RACCONTA STORIE DI MERAVIGLIA (ingresso gratuito).

Tesserarsi all’Università delle LiberEtà è semplice, basta recarsi in segreteria (via Napoli 4 a Udine) oppure scrivere una mail a libereta@libereta-fvg.it, per beneficiare della gratuità è importante procedere entro il 15 dicembre 2023 ma le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, anche d’estate.

INFORMAZIONI: Università delle LiberEtà del FVG – ETS, Via Napoli 4 a Udine – 0432297909 – Whatsapp/Telegram +39 3406441536 libereta@libereta-fvg.it -www.libereta-fvg.it- Facebook: Università delle LiberEtà del FVG – Telegram canale: Università delle LiberEtà – Whatsapp canale: Università delle LiberEtà del FVG – ETS – Instagram: Universita_delle_LiberEta