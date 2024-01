Università delle LiberEtà – Nuovo corso del Fotografo Giuseppe Bartuccio

Da venerdì 12 gennaio 2023, il fotografo GIUSEPPE BARTUCCIO torna all’Università delle LiberEtà del FVG – ETS con il corso FOTOGRAFIA: IL RACCONTO E IL REPORTAGE. 7 venerdì, dalle 18.15 alle 19.45 al costo di 40€. Sarà possibile frequentare in presenza ma anche online.

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it. Previa telefonata alla segreteria, sarà possibile anche fissare la prima lezione di prova per valutare l’iscrizione entro la seconda (0432297909).

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti per la realizzazione – in maniera autonoma e personale – di un vero e proprio “Racconto per immagini”. Saranno affrantati i vari stili del Reportage Fotografico, approfondendone gli aspetti e le difficoltà da affrontare nella realizzazione di determinati lavori.

GIUSEPPE BARTUCCIO, fotografo con trentennale esperienza, si occupa prevalentemente di Viaggi Fotografici e Reportage. L’amore e la passione per la fotografia lo portano a tenere, anno dopo anno, corsi per tutti: dai principianti ai professionisti.