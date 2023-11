Università friulana: ingegneria e architettura in “rosa” , 52 studentesse al polo scientifico

Tappa conclusiva lunedì 13 novembre del progetto Grand Tour di ingegneria e architettura in rosa dell’Università di Udine. Dalle 8.30, all’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44), 52 studentesse di 11 scuole superiori incontreranno ingegnere e architette impegnate nella ricerca e in ruoli di responsabilità di Regione, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e Ateneo friulano. Poi visiteranno i laboratori del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura al polo scientifico (via delle Scienze 206) e all’Uniud Lab Village (via Sondrio 2). Alla tavola rotonda interverranno: Elena Moro e Maria Camilla Bortolotti della Struttura complessa Servizi manutentivi Medio Friuli; Cristina Modolo della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; Nicoletta Bernardis e Alice De Agostini della Direzione servizi operativi dell’Università di Udine. Obiettivo del progetto, coordinato dalla delegata dipartimentale per l’orientamento, Antonella Meneghetti, è aiutare e accompagnare le studentesse nella scelta di un percorso di studi tecnico-scientifico, aumentando la conoscenza degli sbocchi professionali e mettendo in evidenza esempi di donne che hanno intrapreso questo tipo di carriera. La scorsa settima le studentesse hanno visitato quattro importanti aziende: Danieli di Buttrio, Electrolux Professional di Pordenone, LimaCorporate di Villanova di San Daniele, Permasteelisa di Vittorio Veneto. Un’opportunità per visitare impianti industriali e strutture tecniche, ascoltare la testimonianza di ingegneri e architetti donne, scoprire i loro percorsi di studio e professionali e confrontarsi sulle barriere alla parità di genere nelle materie tecnico-scientifiche. li 11 istituti scolastici della regione che partecipano al progetto sono: Convitto nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli, Isis “Arturo Malignani” di Udine, Isis “Giuseppe Antonio Pujati” di Sacile, Isis “Magrini – Marchetti” di Gemona del Friuli, Istituto “Gaspare Bertoni” di Udine, Itt “Arturo Malignani” di Cervignano del Friuli, Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine, Liceo “Leopardi – Majorana” di Pordenone, Liceo scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine, Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Udine, sezione liceo scientifico del polo “Dante Alighieri” di Gorizia.

