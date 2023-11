Volume “Il confine innaturale. La barriera tra Israele e Palestina: origini e motivi di un muro” venerdì prossimo la presentazione

Venerdì 17 novembre, alle ore 20:30, presso il circolo Arci “Nuovi Orizzonti” di Udine, via Brescia, 3, si terrà la presentazione del libro “Il confine innaturale. La barriera tra Israele e Palestina: origini e motivi di un muro”, edito dalla casa editrice People. Saranno presente l’autore Piero Graglia e l’editore Francesco Foti.

Il libro tratta della questione israelo-palestinese attraverso lo sguardo storico e le vicende geopolitiche internazionali, dal mandato britannico alla caduta del muro di Berlino, dalla Guerra dei sei giorni all’attentato alle Torri Gemelle. Cifra dello scritto è la grande misura con la quale l’autore aiuta a restituire, con una complessa analisi dei contesti, le ragioni – non sempre specchiate – delle parti.

La costruzione israeliana di una struttura, muro o barriera, ad oggi ne costituisce un emblema: l’obiettivo della convivenza pacifica è ancora lontano.

Piero S. Graglia, dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea, è professore di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università degli Studi di Milano. Si è dedicato in particolare alla figura di Altiero Spinelli, del quale ha pubblicato la biografia, e ad altri saggi sull’Unione e sulla storia del processo di integrazione europea.