Università: Rojc (Pd), taglio fondi è contro logica di sistema

“Questo è esattamente il momento in cui si dovrebbe investire nella ricerca e nell’alta e altissima formazione. Non si bucano le ruote a una macchina che deve prepararsi a correre in una competizione globale, dove l’innovazione scientifica e tecnologica è il vero fattore della supremazia strategica. Il taglio al Fondo di finanziamento ordinario delle università va contro ogni logica di sistema, mette in difficoltà le strutture che dovrebbero trainare la transizione di tutto il Paese, come laboratori di pensiero, nuclei di elaborazione e di coordinamento, centri di trasferimento delle competenze. Siamo particolarmente preoccupati per le Università su cui le risorse mancanti potrebbero creare contraccolpi più duri, chiediamo che il Governo apra un confronto con il mondo accademico in tutte le sue componenti, dalla CRUI alle rappresentanze sindacali e alle associazioni studentesche”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito alla bozza di decreto per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali.