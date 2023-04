Urgente allentare la pressione sul personale del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Udine. Annunciato ennesimo flash mob

l’’Associazione Diritti del Malato organizza un flash mob il 13 aprile 2023 alle ore 18 davanti all’Ospedale di Udine a sostegno del personale sanitario sotto fortissimo stress e della Cittadinanza che per carenza di professionisti è costretta a sostare per ore sulle barelle perché i reparti sono saturi. Chiediamo assunzioni di personale sanitario e aumento dei posti letto. La Regione è chiamata ad effettuare immediatamente un intervento per mettere fine a questa inaccettabile criticità. Il perdurare della chiusura dei pronto soccorso negli Ospedali di Cividale e Gemona comporta un intollerabile sovraffollamento in quello di Udine dove il personale sanitario è costretto a lavorare con turni massacranti. Da una parte i pazienti, anche fragili o non autosufficienti, che devono attendere molte ore in Pronto Soccorso per ricevere assistenza e un posto letto di degenza e dall’altra i professionisti in servizio: medici, infermieri, operatori socio sanitari costretti ad operare in continuo stato di stress. Questo è il motivo per cui l’Associazione Diritti del Malato organizza un flash mob il giorno 13 aprile alle ore 18 davanti all’Ospedale di Udine e invita alla partecipazione i Cittadini di Udine e Provincia ed i Comitati che chiedono la riapertura dei pronto soccorso a Cividale e Gemona