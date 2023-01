Ussai M5s Fvg: “Restano preoccupazioni sul futuro del Burlo”

“Rimangono le preoccupazioni sul futuro del Burlo Garofolo di Trieste”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai. “Se l’ipotesi di accorpamento era stata fuga lo scorso giugno, in risposta a una nostra interrogazione, la mancanza di spazi adeguati e il sottofinanziamento dell’Istituto non lasciano tranquilli”. “Criticità che erano emerse in un’audizione in Commissione a maggio 2022, anche in questo caso su iniziativa del MoVimento 5 Stelle – ricorda Ussai -, quando emersero anche i ritardi sul trasferimento del Burlo, la questione del taglio della pineta di Cattinara e il rischio di depauperamento dell’IRCCS triestino”. “In quell’occasione, il direttore generale del Burlo aveva rimarcato come il sottofinanziamento che ha portato a gravi criticità nella gestione delle attività essenziali e nessuna possibilità di sviluppo, rendendo necessaria la riqualificazione della sede attuale, oltre alla necessità, rispetto al trasferimento a Cattinara, di ricerca di nuovi spazi – conclude l’esponente M5S -. Inoltre, la carenza di personale rischia di far perdere all’Istituto il suo ruolo di punto di riferimento a livello regionale e nazionale nell’area materno – infantile”.