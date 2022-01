Ussai M5s: “Potenziare sostegno psicologico ai giovani per conseguenze pandemia”

“Potenziare la risposta delle Aziende sanitarie nel contrasto al disagio psicologico dei giovani, provati dalla pandemia e segnati dalla didattica a distanza e dall’isolamento”. È l’obiettivo che si pone la mozione proposta dal MoVimento 5 Stelle e che verrà discussa in Consiglio regionale nella seduta di martedì 1 febbraio. “Un elemento secondo noi fondamentale per una miglior gestione del carico di stress psicologico, in particolare nelle fasce più vulnerabili come bambini e adolescenti – spiega il primo firmatario della mozione, Andrea Ussai -, che può essere affrontato creando apposite task force multidisciplinari per un triage precoce e per una presa in carico tempestiva, quando necessario”. “Per fare questo è necessario promuovere l’assistenza territoriale dei servizi che si occupano del disagio psicologico giovanile, creando progetto dove non ci sono e rinforzando quelli che già lavorano bene – conclude il consigliere M5S -. La finalità è ricostruire i legami affettivi dei giovanissimi attraverso l’incontro, il dialogo e il gioco, coinvolgendo anche le scuole e le associazioni di volontariato”.