Vajont 63, valorizzazione della memoria: Presentato domenica a Longarone il progetto per le scuole curato da Cinemazero

Si è svolta ieri, domenica 28 aprile a Longarone all’interno dell’evento 60 anni di Vajont – siamo noi il futuro del pianeta, la presentazione del progetto

Vajont 63 oltre la Memoria: racconto di una valle e delle sue genti,

coordinato da Cinemazero in con la partnership con il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dell’Ecomuseo di Vajont, della Pro-loco e del Comune di

Longarone e con la collaborazione del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale di ARPA FVG, con il prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e rivolto alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Pordenone, Montereale Valcellina, Claut,

Ponte nelle Alpi e Longarone.

Gli studenti dopo aver seguito un percorso di introduzione teorica e di analisi del contesto storico, scientifico, naturalistico ed etnografico legato alla Valle del Vajont,

sono stati impegnati in un laboratorio di Visual storytelling che li ha portati a creare un

portale web interattivo (https://www.vajont63.it/) in cui si delinea lo sfaccettato contesto che portò al disastro del Vajont ed il successivo percorso di ricostruzione del territorio e della memoria.

Il portale permette, infatti, di accedere a diversi percorsi di approfondimento sia al contesto storico ed etnografico dei luoghi legati alla diga del Vajont, sia all’analisi

del contesto naturalistico, geologico ed ecologico della Valle del Vajont e delle Dolomiti Friulane, per muovere verso una

doverosa riflessione sullo sfruttamento delle risorse naturali (in particolare le risorse idriche) e sull’eredità lasciata da questo disastro, in particolare sul percorso di ricostruzione dei territori e delle comunità locali dopo il disastro.

Il progetto che ha coinvolto selezionate scuole della regione si è dimostrato così un lavoro didattico di valorizzazione non solo della storia locale, ma anche di promozione

del territorio attraverso percorsi di scoperta naturalistica della Valle e delle comunità che la abitano.