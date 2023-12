Valle di Soffumbergo:  Notte di Natale magica  sul balcone del Friuli

Uno scintillio di luci e di stelle nel cielo renderanno ancora più magica la Notte di Natale a Valle di Soffumbergo, borgo nel Comune di Faedis conosciuto con il soprannome di Balcone del Friuli: anche quest’anno alla vigilia del 24 dicembre la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, la più piccola d’Italia, organizza “Notte di Natale sul Balcone del Friuli” con scambio di auguri, dolci e un momento di festa dopo la Santa Messa.

Appuntamento, quindi, alle 21 per l’apertura della sede della Pro Loco e del bar. Poi alle 21.30 la Santa Messa di Natale con l’accompagnamento musicale del gruppo sax di Sedegliano diretto dal maestro Angelo Di Giorgio. Poi, al termine della funzione, nell’antistante piazzetta, il sodalizio offrirà a tutti ottimo vin brulè, panettone, dolci alle castagne e caldarroste, mentre si potrà ammirare il panorama dal punto paesaggistico che permette di vedere gran parte della regione.

Sarà il modo per concludere una grande annata che ha visto la Pro Loco Valle di Soffumbergo confermare il successo della Festa delle castagne e del miele di castagno in autunno, richiamando numerosi visitatori.

“Anche quest’anno la nostra Festa delle castagne e del miele di castagno – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Gianfranco Specia – è stata un successo in un crescendo di visitatori che di anno in anno, si danno appuntamento nel nostro bellissimo borgo per fare le nostre passeggiate in mezzo alla natura, per degustare la castagne o i nostri rinomati piatti cucinati nel chiosco oppure per far fare ai propri bambini l’esperienza della raccolta delle castagne nel bosco o semplicemente per passare una giornata all’insegna dell’allegria in un luogo che affascina per la sua bellezza naturale…. Un successo che ripaga il grande lavoro dei nostri volontari che ringraziamo per l’entusiasmo e impegno che ogni anno mettono in campo. È arrivato così il Natale, e come ogni anno sarà bello scambiarsi gli auguri sotto il nostro cielo stellato sorseggiando un buon bicchiere di vino accompagnato dai nostri dolci e castagne”.

