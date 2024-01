Vasi politici comunicanti: Ettore Rosato entra in “Azione”, da renziano di ferro a calendiano di bronzo

L’annuncio lo ha dato direttamente il segretario del partito Azione, Carlo Calenda, durante una conferenza stampa alla Camera. Insieme a Rosato, entra nel partito anche Elena Bonetti. Calenda ha anche annunciato che Rosato «sarà da subito, perché la nomina spetta a me, vicesegretario, con delega all’organizzazione e agli enti locali e si occuperà delle elezioni europee». «In politica bisogna avere delle ambizioni che devono andare anche oltre l’immediato» ha commentato Rosato. «Nell’immediato non si governa il Paese e io ho la grande ambizione di contribuire alla costruzione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo perché vedo i danni che fa in questo Paese. Non c’è più il bipolarismo che vedeva confrontarsi Berlusconi e Prodi ma c’è un bipolarismo degli opposti che chiede ai tifosi di votare e che ha allontanato gli italiani dal voto. Bisogna fare una scelta di responsabilità e ho trovato una grande squadra.» «Sono convinto – conclude Rosato – che dall’esperienza di Azione e di quello che nascerà dopo le europee possa nascere qualcosa che cambierà l’assetto politico in Italia» Rosato triestino è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Azione-Italia Viva – Renew Europe alle elezioni del 25 settembre 2022. Aveva aderito ad Italia Viva – il partito di Matteo Renzi nel 2019, lasciando il Partito democratico e, dei renziani, era stato anche coordinatore nazionale. Aveva annunciato il suo addio ad Italia viva il primo ottobre dello scorso anno, avviando un dialogo con Azione senza però – fino all’annuncio di oggi – iscriversi al partito.