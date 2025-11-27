Domani a Udine incontro: “Il diritto alla sicurezza, la sicurezza del diritto. Sentirsi sicuri, cosa può aiutare?”

“Il diritto alla sicurezza, la sicurezza del diritto. Sentirsi sicuri, cosa può aiutare?” è il titolo dell’incontro promosso da Il Passo Giusto – iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia –, che si terrà venerdì 28 novembre, alle ore 17.45, nella sala Cisl di via Ciconi 16, a

Udine.

All’incontro, che sarà moderato dal direttore de Il Passo Giusto Elia Mioni, interverranno Stefano Carbone; psicologo di comunità; Antonella Fiore, consigliera comunale Spazio Udine; Stefania Garlatti-Costa, consigliera comunale Patto per l’Autonomia; Anna Paola Peratoner, consigliera comunale Partito Democratico; Andrea Savino, vicesegretario provinciale SIULP Udine. «Parlare di sicurezza significa affrontare un tema complesso che riguarda la qualità della vita nelle nostre comunità. Troppo spesso, però, questo argomento viene utilizzato in modo strumentale, alimentando paure e insicurezze invece che promuovere soluzioni concrete – afferma Mioni –. Nel corso dell’incontro si discuterà di come costruire sicurezza reale, basata su prevenzione, ascolto, coesione sociale e supporto delle forze dell’ordine. Troppo spesso la politica, invece di agire con responsabilità, accende i riflettori sulla sicurezza solo quando conviene politicamente e alimentando narrazioni che non portano a soluzioni concrete. L’incontro a Udine sarà un’occasione per andare oltre le semplificazioni, e capire davvero cosa può farci sentire più sicuri come persone e come comunità».