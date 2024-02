Venerdì in scena “Zona critica. Esercizi di futuro tra ecologia e tecnologia” la uova fatica letteraria di Marco Pacini

Venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 18 al Teatro S.Giorgio di Udine, via Quintino Sella – borgo Grazzano presentazione letteraria nell’ambito della Stagione Teatro Contatto Nature Future in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e con vicino/lontano e Società Filosofica Italiana – Sezione FVG

Marco Pacini presenterà il volume “Zona critica. Esercizi di futuro tra ecologia e tecnologia” Meltemi, 2024 –

dialogherà con l’autore Beatrice Bonato, Presidente Società Filosofica Italiana – Sezione FVG

introduzione e letture a cura di Rita Maffei

Dopo il successo di Pensare la fine, Marco Pacini torna sull’attuale crisi ecologica offrendoci gli strumenti per elaborare una filosofia dell’Antropocene a partire dall’idea scientifica di Zona critica: la sottile pelle vivente della Terra che si estende dalla sommità della copertura vegetale al fondo della falda acquifera. In queste pagine l’autore ci invita a interpretare ed estendere quest’idea oltre i confini delle “scienze dure” per approdare al campo delle scienze sociali. La Zona critica diventa così un concetto che mette a fuoco le interdipendenze non solo fra tutti i soggetti naturali, ma anche tra fenomeni e processi sociali, economici, politici: siamo di fronte a un teatro dell’interscambio, della complessità, della simbiosi, delle catastrofi e dell’equilibrio, ma soprattutto delle metamorfosi.

Zona critica ci aiuta a elaborare un’ontologia del presente capace di farsi carico di tutte le conseguenze delle attività umane sulla Terra e di tutte le loro interconnessioni, in virtù delle quali l’impatto delle nostre azioni va soppesato alla luce delle azioni-reazioni degli altri coinquilini della Zona critica.

Completa il volume un’accurata analisi e decostruzione di molti “paradossi tech” del nostro tempo e dei curiosi intrecci tra ecologia e tecnologia, che in modo sempre più evidente costituiscono la trama del mondo.