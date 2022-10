Venerdì prossimo a Pordenone presentazione del libro di Yurii Colombo “Fronte della pace. Voci russe e ucraine contro l’invasione”

Venerdì prossimo 14 ottobre alle ore 20.30 il Circolo Libertario Emiliano Zapata - Biblioteca M. Cancian via Ungaresca, 3b / Pordenone presentazione del libro edito per Castelvecchi" Fronte della pace. Voci russe e ucraine contro l'invasione. Interviene l’autore Yurii Colombo segue dibattito. All'indomani dell’invasione armata da parte della Russia in Ucraina, Yurii Colombo, esperto di Russia ed ex Urss, raccoglie le voci di intellettuali democratici e forze di sinistra di entrambi i Paesi. I contributi vertono sui temi più spinosi e controversi sollevati dalla guerra: va appoggiata la resistenza ucraina? La visione del "Mondo Russo" baluginata da Putin è un progetto imperiale pericoloso per tutta l'Europa?Quali sono le responsabilità della Nato in questa guerra? E quale sarà il futuro dei popoli che vivono nei territori dell'ex Urss? E inoltre: esiste un'alternativa ai regimi corrotti e oligarchici che dominano questi Paesi da trent'anni? Un mosaico di interpretazioni, analisi e testimonianze provenienti dai due fronti, capace di andare oltre stereotipi e semplificazioni che infestano il dibattito pubblico e di restituire la complessità di un conflitto che sta già avendo - e continuerà a produrre - conseguenze rilevanti sulla vita e sul futuro di milioni di europei. Yurii Colombo, 1963, vive a Mosca da molti anni. Laureato in scienze politiche a Milano e in Storia e letteratura russa a San Pietroburgo è madre lingua russa. Ha scritto migliaia di articoli per Il Manifesto, Ogzero.org, Il Fatto quotidiano, Left e Jacobin (Usa), scrive regolarmente su www.matrioska.info