“Verzegnis, quattro stagioni da non perdere”: l’Amministrazione Comunale lancia un progetto di video promozione territoriale YouTube

Due videoclip, una ambientata nella primavera-estate e una con i colori dell’autunno-inverno, per valorizzare tutte le ricchezze ambientali, paesaggistiche e produttive locali del comune di Verzegnis. L’Amministrazione Comunale punta sul videomarketing territoriale con il progetto “Verzegnis, quattro stagioni da non perdere” per promuovere le ricchezze della propria località in chiave turistica. I filmati sono stati realizzati da Movitex e finanziati dall’Amministrazione comunale con fondi propri di bilancio; il primo – “Primavera – Estate a Verzegnis” – è visualizzabile sul canale YouTube dell’Ente (attivato in questi giorni), l’uscita del secondo che tratterà le peculiarità del paesaggio autunnale e invernale, è calendarizzata nei prossimi mesi.

Suggestive le immagini, arricchite da riprese aeree e inquadrature di dettaglio con cui vengono presentate le varie esperienze praticabili sul territorio e i servizi collegati: dalle attività sportive outdoor (trekking, percorsi dedicati alle mountain bike, allo sci alpinismo e ciaspolate) alle degustazioni, dagli itinerari storico-culturali al focus sulle produzioni gastronomiche locali. Sulle caratteristiche dell’iniziativa, si sofferma il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini. “Il lavoro di ideazione e ricerca è iniziato nel dicembre 2020 e per la realizzazione delle riprese c’è voluto oltre un anno per catturare ogni particolare. L’idea era quella di realizzare un prodotto per la promozione a 360 gradi del nostro territorio – spiega ancora il primo cittadino –. Abbiamo individuato nella natura il filo conduttore di questa narrazione e siamo stati attenti a soffermarci, con obiettivi e telecamere, sugli attimi e sui colori che ci regala. Abbiamo così completato la raccolta delle sequenze che permetteranno di scoprire Verzegnis seguendo il ciclo delle quattro stagioni”. “Iniziamo con la promozione della primavera e dell’estate – prosegue Paschini – per favorire il turismo escursionistico legato a questo periodo; nella seconda parte dell’anno proseguiremo con le immagini dedicate alla stagione autunnale ed invernale per gli amanti del paesaggio innevato”.

Il progetto, di cui sono partner Promoturismo Fvg e Sportland e che ha ottenuto il brand “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA”, prevede una seconda fase durante la quale saranno coinvolte le attività produttive e commerciali locali per dare ulteriore visibilità al territorio e rafforzare la promozione dello stesso. “L’idea – conclude Paschini – è quella di dotarli di un monitor fornito dal Comune con cui rilanciare i filmati turistici di Verzegnis che saranno implementati con alcune immagini di località di importante richiamo del Friuli Venezia Giulia”.