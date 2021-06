Vigili del Fuoco, Liguori (Cittadini): «la regione chiarisca l’effettiva situazione del personale»

«Dopo la nota del sindacato Fns Cisl di pochi giorni fa crediamo sia importante che la Regione, sulla base dell’attuale composizione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco in Fvg, chiarisca quali sono le reali necessità della struttura e le future iniziative per il potenziamento dell’organico». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, ha presentato un’interrogazione sul tema.

«Il Corpo dei Vigili del Fuoco, che assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, ha chiaramente un ruolo fondamentale – aggiunge Liguori -. Eppure la mancanza di personale è ormai certificata: pare, infatti, che in regione manchino centinaia di vigili del fuoco, ben oltre il 30% del totale del personale previsto sulla carta. La Giunta regionale faccia il punto della situazione e definisca i contorni di questa criticità».