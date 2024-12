Violenza di genere, a Udine approvato odg esemplare. Paola Peratoner: prossimo anno faremo evento in città

“Soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale a Udine di un esemplare ordine del giorno sulle politiche contro la violenza di genere. Eccellente il lavoro delle consigliere e dei consiglieri del Pd udinese che hanno fatto proprio l’indirizzo del documento elaborato dalla Conferenza nazionale delle Donne Democratiche e presentato lo scorso 14 dicembre all’Assemblea nazionale del Pd. Questo atto è il segno tangibile di un impegno costante e determinato del PD e delle donne dem nel portare avanti diritti, sicurezza e dignità per tutte le donne”. Lo dichiara la portavoce regionale Pd Fvg delle Donne democratiche Ilaria Celledoni, in merito all’odg contro la violenza di genere a prima firma della consigliera e delegata della Conferenza nazionale delle Donne Democratiche Anna Paola Peratoner (Pd), che propone misure concrete su prevenzione, protezione delle vittime e promozione della parità di genere.

Il documento impegna la Giunta comunale alla promozione del rispetto e della parità di genere attraverso iniziative di sensibilizzazione pubblica e campagne educative, al sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio incrementando le risorse economiche e umane, alla formazione obbligatoria per gli operatori pubblici che entrano in contatto con vittime di violenza, al contrasto della pubblicità sessista e delle discriminazioni di genere, a prevenire la violenza e la promozione del rispetto nelle relazioni interpersonali attraverso progetti educativi nelle scuole.

Per Peratoner “l’odg è frutto del lavoro di migliaia di donne democratiche in tutta Italia, negli Enti locali e in Parlamento, e attesta il lavoro che nella Commissione Pari Opportunità e con l’assessora Facchini stiamo facendo a Udine per promuovere una cultura della pace e della convivenza pacifica nella differenza”.

In sintonia con quanto disposto dall’ordine del giorno – annuncia la consigliera dem – intendiamo costruire un evento a Udine il prossimo anno in stretto raccordo con tutte le forze politiche sensibili al tema, in collaborazione con la CPO, la Casa delle Donne e tutte le associazioni cittadine interessate”.

“Il Pd e la Conferenza donne democratiche – conferma Celledoni – continueranno a lavorare con serietà e determinazione perché ogni giorno segni un progresso verso un futuro libero dalla violenza e dalle disuguaglianze”.