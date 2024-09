Visita la nave rompighiaccio Laura Bassi durante la Notte Europea dei Ricercatori venerdì 27 settembre

Venerdì 27 settembre, in occasione di Sharper – Notte Europea dei Ricercatori a Trieste, sarà possibile salire a bordo della nave da ricerca Laura Bassi, l’unica nave italiana in grado di operare nelle acque polari. La nave rompighiaccio dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) farà tappa a Trieste solo per pochi giorni, prima di intraprendere un nuovo viaggio verso la Nuova Zelanda, passando per il Canale di Panama.

A partire dalle 14.00, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica: scoprire la storia delle esplorazioni polari e comprenderne l’importanza, percorrendo i corridoi della Laura Bassi, che sarà ormeggiata al Molo IV. Durante la visita, sarà possibile esplorare alcune delle aree più affascinanti della nave, tra cui il ponte di comando, la sala controllo macchine, i laboratori scientifici e la mensa di bordo.

Inaugurata nel 2019, la Laura Bassi è l’unica nave da ricerca oceanica di proprietà di un istituto pubblico in Italia, nonché l’unica al servizio della ricerca scientifica nazionale. Intitolata a Laura Bassi, prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria nel XVIII secolo, questa nave è in grado di accedere alle aree polari in Artide e in Antartide. Nel gennaio 2023, durante la 38ª Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), la Laura Bassi ha stabilito un record mondiale, raggiungendo il punto più a sud mai toccato da una nave nella Baia delle Balene, alla latitudine di 78° 44.280′ S.

Le visite guidate si terranno ogni mezz’ora, dalle 14.00 alle 17.30, al Molo IV. Sono aperte a tutti a partire dagli 8 anni, sono gratuite e disponibili solo su prenotazione su www.sharper-night.it/sharper-trieste, a partire dal 23 settembre.

Gli accompagnatori sono obbligatori per i visitatori tra gli 8 e i 15 anni.

Sharper Night offre anche numerose altre attività legate alla divulgazione scientifica, grazie all’organizzazione curata dall’Immaginario Scientifico, in collaborazione con il Comune di Trieste e gli enti che fanno parte di Trieste Città della Conoscenza.