VIVA LUMIERE PICCOLI VISIONARI AL VISIONARIO

Lunedì 20 giugno al Visionario VIVA LUMIÈRE,

viaggio alla scoperta delle origini del cinema!

Per bambini dai 6 ai 10 anni

UDINE – Nuovo appuntamento con PICCOLI VISIONARI, ciclo per i più piccoli che proporrà per tutta l’estate incontri, laboratori e attività legate al mondo del cinema! Lunedì 20 giugno dalle 18.00 alle 19.00 al bookshop del Visionario in programma VIVA LUMIÈRE!, incontro-laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni che li accompagnerà alla scoperta delle origini della settima arte attraverso racconti, visioni e giochi. L’appuntamento è a cura della Mediateca Mario Quargnolo e in collaborazione con La Cineteca del Friuli.

Alice Rispoli (Cineteca) mostrerà ai piccoli partecipanti alcune macchine di precinema, dispositivi ottici che venivano usati per realizzare esperimenti e spettacoli di intrattenimento prima della nascita del cinema. La visione in sequenza di immagini fisse produceva l’illusione del movimento, il fenomeno alla base del cinema stesso. Non solo: con gli spettacoli di lanterna magica e di ombre cinesi si creò un pubblico che, guardando uno schermo, ascoltava storie. Di lì a qualche tempo, quello stesso pubblico avrebbe popolato le sale cinematografiche! I partecipanti realizzeranno e porteranno a casa anche il loro piccolo gioco di precinema.

Piccoli Visionari è organizzato in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario e rientra nel calendario di Visio Garden 2022. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione presso Visionario / Mediateca o scrivendo a mediateca@visionario.info. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie.