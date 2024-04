Volere è potere

Solo a sinistra si crede possibile, gli altri non lo pensano nemmeno: fermare l’erosione progressiva del servizio pubblico sanitario a favore dei cda di aziende private della salute.

Poi, però, leggi qualche giornale on line o stampato friul giuliano o nordestino e ti spiegano che da noi, nella nostra speciale regione, il privato convenzionato, accreditato, è minore rispetto ad altre realtà italiane. Buona cosa, dunque, dobbiamo impegnarci di più su questo fronte altrimenti chi ci curerà, sembrano spiegarci lor signori dell’informazione locale.

A ben vedere, sperando di non suscitare ilarità, non ci resta che ribadire qualche idea, che forse può’ fermare questa corsa contro l’universalità delle cure.

Migliorare la programmazione universitaria del settore, a cominciare dal togliere il numero chiuso, medici di famiglia dipendenti del servizio sanitario, eliminazione dell’intramoenia. Lo dicono anche esperti e grandi medici e ricercatori.

Provare per credere, chissà.

Zihal