Volontariato civico: approvato a Buja il Regolamento, uno strumento utile e condiviso per la comunità
Martedì scorso il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per il Volontariato civico del Comune di Buja, un’iniziativa che permetterà ai cittadini di offrire il proprio contributo alla comunità.
I consiglieri Giulia Mattiussi, Francesca Santi e Sandro Calligaro del gruppo A Buja si può – Insieme – A Buje si pues esprimono grande soddisfazione: “Abbiamo accolto positivamente questa proposta, che riteniamo preziosa sia dal punto di vista pratico, sia perché valorizza il senso di appartenenza alla comunità”.
“La cura del territorio – proseguono i Consiglieri – era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale. Per questo, già nel settembre 2023 avevamo presentato una mozione, invitando la Giunta a individuare delle modalità adatte a coinvolgere i cittadini nella pulizia e manutenzione delle aree comunali, dei bordi stradali, delle ciclovie e dei percorsi pedonali. La mozione non era stata approvata, ma la direzione intrapresa con il nuovo Regolamento mostra che l’idea è stata comunque apprezzata dalla maggioranza”.
Ora che il Regolamento è in vigore, il gruppo sottolinea l’importanza di una comunicazione capillare ai cittadini, così da favorire l’adesione di chi desidera mettere a disposizione tempo ed energie come volontario civico.
Un ulteriore elemento positivo riguarda il percorso che ha portato al testo definitivo. “Rispetto alla versione iniziale – spiegano i consiglieri – abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorarne la chiarezza e ampliare le possibilità di applicazione. Gli emendamenti sono stati approvati all’unanimità, dimostrando che la collaborazione su obiettivi condivisi può portare a risultati concreti e utili per tutta la comunità”.