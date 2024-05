VOLPE SOTTO I GELSI: L’11 MAGGIO TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA ALL’INSEGNA DELLA NATURALITÀ

Torna la Festa di Primavera a La Volpe sotto i Gelsi, la fattoria didattica e sociale della cooperativa sociale Il Piccolo Principe che si trova in località comunali a San Vito al Tagliamento. Una manifestazione all’insegna della naturalità e all’aria aperta con laboratori per bambini, giochi d’altri tempi, musica e mercatini di produttori locali per acquistare a km0. Il programma è ricco di iniziative aperte a bambini, famiglie e persone con disabilità, dalle 14 fino al tramonto (anche in caso di pioggia) con la possibilità di fare l’aperitivo con i Cicchetti della Volpe e la birra Il Luppolo Verde.

“Sono in programma tante attività libere negli spazi del casale e all’aperto, in natura e con gli animali – ha spiegato Marco Cepparo, responsabile de La Volpe sotto i Gelsi – e poi diversi laboratori su prenotazione. I partecipanti potranno indossare le coroncine di primavera e partecipare ai giochi da cortile ovvero i divertimenti d’altri tempi. Sarà l’occasione per ritrovarsi e stare insieme con semplicità”.

Il programma prevede, alle ore 15.00, la lettura animata “Gatti, galline e maiali… avventure strampalate in fattoria”. Alle 15.30, quattro chiacchiere con Ennia Visentin che da anni si dedica allo studio delle erbe tintorie in una continua sperimentazione dell’estrazione dei principi coloranti dei vegetali, soprattutto dei materiali di scarto agricolo e alimentare. Nell’occasione verrà presentato il suo ultimo libro “Natura e colore. Nuove prospettive dell’arte tintoria” e, immancabile, darà dimostrazione della cardatura della lana secondo le antiche tradizioni.

Durante la festa sarà possibile iscriversi al workshop con Ennia Visentin “Lana: cardatura e filatura” che si terrà il 1° giugno a La Volpe Sotto i Gelsi.

Alle ore 17.00, il concerto Back Wood, con la storica band che da 20 anni fa risuonare le note del rock anni ‘70.

Per quanto riguarda i laboratori, alle ore 14.30 per i bambini (su prenotazione), il laboratorio Costruisci la tua casetta per api e farfalle. Con legno, chiodi e martello, ma anche con pennelli e colori, terra e semi si imparerà a realizzare la perfetta postazione fiorita dove le farfalle potranno svolazzare.

Alle ore 16, il laboratorio esperienziale Il cartolaio del bosco con Elena Granello. Il laboratorio lancia ai partecipanti una sfida: sostituire o trovare l’equivalente in natura di tutto il materiale che siamo abituati ad acquistare in cartoleria. Radici e fili d’erba diventano pennelli, il succo di vegetali diventa colore per dipingere, sassi e pietre lasciano il segno al posto delle matite.

Tutti i laboratori sono su prenotazione e fino a raggiungimento del numero massimo previsto. Per prenotare invia un messaggio whatsapp al 340 3352556 salvando il numero sul tuo cellulare.

Durante i festeggiamenti, sarà attivo un chioschetto con i Cicchetti della Volpe e tra le specialità, la Birra de Il Luppolo Verde.