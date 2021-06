Walter Zalukar su caso De Monte: perche’ l’assessore Riccardi parla di strumentalizzazioni?

Sul caso De Monte l’Assessore alla Salute Riccardi parla di strumentalizzazioni. Ad affermarlo è il consigliere regionale del gruppo misto Walter Zalukar. Nel corso della conviviale sulla pandemia tenutasi a Pulfero con la partecipazione del primario di anestesia di Udine, Amato De Monte, avrebbe sostenuto - secondo quanto riportato oggi dalla stampa - "l'opportunità della vaccinazione obbligatoria per gli over 80." Per l’assessore Riccardi il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti e aveva aggiunto che “serve rispetto per i professionisti. Questa storia, quando finirà, dimostrerà quanto si sia strumentalizzato”. Che i professionisti meritino rispetto è del tutto condivisibile, ma a quale strumentalizzazione allude l’assessore? O vuole piuttosto deviare dal vero problema del caso De Monte? Che non è la vaccinazione o meno del sanitario (anzi adesso sappiamo dalle sue stesse parole che è vaccinato), ma il problema è la legittimità o meno della sua nomina alla guida della SORES. Il Direttore dell’ARCS aveva esplicitamente dichiarato alla 3° Commissione del Consiglio regionale di aver proceduto alla nomina diretta e sospeso il concorso che vedeva in lizza 4 candidati. Queste le testuali parole: “con l’ultimo provvedimento è stato individuato il Dott. De Monte da me in accordo con lui”. Ma per guidare una struttura sanitaria come la SORES, secondo la legge e il contratto di lavoro, si deve fare un concorso e vincerlo. E allora perché l’assessore parla di strumentalizzazioni ? E da parte di chi?