Wartsila: Rojc (Pd), nome Giorgetti su norma delocalizzazioni

“Adesso basta. Su Wartsila Fedriga la smetta con questo tentativo di rovesciare sul ministro Orlando le responsabilità per come è stata scritta la norma anti-delocalizzazioni: su quella norma c’è scritto a lettere capitali il nome di Giorgetti, questo non si discute. Si dia invece da fare per convincere il suo partito a cambiare idea e ad approvare l’emendamento che va in commissione Bilancio al Senato. Questa è la prova del nove sulla volontà della Lega di fare un atto concreto per i lavoratori, perché non basta fare gli indignati né andare in tribunale. Incommentabili le parole di Salvini sull’Italia terra di conquista, come se la Lega non avesse finora governato e anzi aperto le porte a chi se ne voleva andare. E’ in Parlamento che si fanno le leggi, anche nei giorni che precedono le elezioni, se serve e se ci si crede. Io ci credo e per questo c’è la mia firma sotto l’emendamento Misiani.”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga e Matteo Salvini oggi in campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia.