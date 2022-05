Web sicuro e consapevole, FaSÌN.net arriva a Tomba di Mereto

A Tomba di Mereto si parla di utilizzo di internet sicuro e cosciente. L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 maggio alle 20.30 nella Sala convegni della Ex Latteria (Piazza Dalmazia), dove si terrà l'incontro dal titolo DIRE, FARE... NAVIGARE. IL WE TRA REGOLE, LIMITI, RISCHI E OPPORTUNITÀ. l'incontro fa parte del progetto FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete), realizzato dall’associazione APS KLARIS, che consiste in una serie di percorsi formativi, educativi e informativi sui temi della cittadinanza digitale allo scopo di promuovere un uso sicuro e consapevole del web. FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete) è strutturato in quattro azioni: incontri e conferenze tematiche come quella che si tiene a Bicinicco, una tavola rotonda conclusiva prevista il prossimo 1° giugno a Tavagnacco, una serie di laboratori formativi per ragazze e ragazze dai 10 ai 13 anni, che hanno avuto luogo a Martignacco.