100% Hack, un cartellone dedicato alla grande astrofisica, nel centenario della nascita

A cento anni dalla nascita attraversiamo l’Italia con eventi e manifestazioni ricordando l’astrofisica più popolare e amata non solo nel nostro Paese, una studiosa dell’universo che per prima si fece paladina della scienza “divulgata” anche al di fuori delle accademie. La tappa finale, ce lo auguriamo, a Trieste per inaugurare il fondo librario a lei dedicato che sarà catalogato dalla Fondazione Margherita Hack grazie ad una convenzione con il Comune di Trieste.

Trieste, martedì 8 marzo - ore 10.30, Sala Tartini / Conservatorio Tartini TS

Il saluto introduttivo sarà portato da Sandro Torlontano, Direttore del Conservatorio di Trieste

Intervengono:

Lorenzo Capaldo Presidente del Conservatorio “Tartini”

Marco Santarelli Direttore scientifico della Fondazione Margherita Hack

Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste

Nicole Matteoni Assessore comunale ai beni bibliotecari

Enzo Argante Presidente “Nuvola Verde”

Daria Illy Inclusion design strategy “Nuvola Verde

Giovanni Parapini Direttore “Rai per il Sociale” e membro Advisory Board 100% Hack Award