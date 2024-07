1000 studenti iscritti ai primi Campus estivi del Progetto regionale AttivaScuola

Hanno preso il via le prime iniziative di AttivaScuola 2023-2026, il progetto avviato attraverso il Servizio Istruzione, Orientamento e Diritto allo Studio della Regione FVG finanziato dal Fondo Sociale Europeo FSE+. Si tratta dei Campus estivi, laboratori pratici e interattivi, realizzati con metodologie innovative e partecipative, che vengono offerti in numerose sedi della regione.

Per tutta la settimana quasi 500 alunni del quinto anno della Scuola primaria e delle Scuole secondaria di primo e secondo grado hanno la possibilità di imparare qualcosa di nuovo divertendosi, partecipando a 27 Campus, per un totale di 51 attività. I laboratori esperienziali vengono erogati in tutta la regione presso le strutture dei 14 enti di formazione professionale coinvolti assieme ad altri 139 partner della rete. Altri 500 alunni parteciperanno ai laboratori esperienziali della seconda settimana prevista dal 2 al 6 settembre 2024.

I campus sono pensati per sviluppare tematiche come STEM e ICT, lingue straniere, musica e teatro, sostenibilità, cittadinanza attiva e sicurezza, scoperta del territorio, arte, cucina…: il “sapere” è veicolato attraverso il “fare”, in un contesto informale di apprendimento che favorisce l’interazione, lo scambio di esperienze e il dialogo tra partecipanti e con i docenti, rendendo protagonisti gli studenti.

Con tali iniziative, il progetto Attivascuola della Regione FVG intende mettere a sistema le diverse iniziative progettuali, attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità educante. Nei percorsi progettuali, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione professionale, gli enti di alta formazione, le associazioni e il mondo imprenditoriale e dei servizi promuovono in modo integrato il successo formativo degli studenti di ogni età. L’obiettivo di Attivascuola è favorire l’orientamento formativo attraverso il potenziamento delle competenze e la scoperta dei talenti di ciascuno, integrando la didattica tradizionale con i laboratori e le attività innovative, modulabili sulle esigenze della Scuola, del singolo studente e in forte connessione con il territorio.

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado l’argomento più scelto è stato quello dello Sport, e dell’Empowerment & Fun, mentre tra gli studenti della scuola Secondaria di II Grado il più gettonato è stato il public speaking in lingua inglese: in generale, un’opportunità unica per valorizzare i talenti dei giovani del Friuli Venezia Giulia.

Va sottolineato che i Campus sono completamente gratuiti e non prevedono alcun costo di iscrizione per le famiglie.

Per verificare se ci sono ancora posti disponibili: https://bit.ly/CampusAttivascuola24