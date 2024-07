Palchi nei parchi: la rassegna approda al parco Piuma di Gorizia  protagonista il Freevoices Show Choir

Domenica 28 luglio in programma il primo degli appuntamenti di quest’anno al Parco Piuma di Gorizia per “Palchi nei Parchi”, la rassegna itinerante multidisciplinare ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG, con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Alle 20.45 il palco allestito nel parco goriziano ospita il concerto “Noi siamo il tempo. Il nostro l’Altrui della Terra” protagonista il Freevoices Show Choir, un evento in collaborazione con Kulturni dom Gorica. Ad affiancare il celebre coro vocale, Gianni Del Zotto al pianoforte e arrangiamenti, Francesco Pandolfo alle percussioni, Laura Grandi al violino, Riccardo Pitacco al basso elettrico, gli attori Paola Aiello ed Enrico Cavallero; coreografie di Marco Rigamonti e direzione di Manuela Marussi.

Man mano che la cultura assume maggiore responsabilità sociale, ambiti creativi come quello musicale hanno un compito specifico, quello di sensibilizzare le comunità e aprire le coscienze. Gli artisti che partecipano all’attuale dibattito sul tema della sostenibilità ambientale sono chiamati così a realizzare opere “rivoluzionarie” capaci di inviare messaggi potenti sul cambiamento climatico, sulla politica e sull’ingiustizia sociale. Il concerto proposto a Parco Piuma è parte di un particolare progetto che si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dove anche la musica assume un ruolo fondamentale per aiutare il mondo a diventare un luogo più rispettoso dell’ambiente, pacifico, prospero e ricco di pace: uno spettacolo che punta ad ispirare il cambiamento sociale e culturale rimarcando il principio di Sant’Agostino: responsabili del tempo, il nostro, l’altrui, della Terra.

Prima del concerto parola ad Alberto Grizzo, consulente per le progettazioni in agricoltura sociale, che illustrerà al pubblico il tema “Che pianta sei? Che animale sei?”.

Il concerto è inserito all’interno del percorso di avvicinamento al progetto GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al Kulturni dom Gorica a Gorizia. Per aver garantito il proprio posto, nell’eventualità di spostamenti al chiuso, è necessaria la prenotazione sul sito: https://www.palchineiparchi.it/prenotazione/?id=1037