Finito il toto Toti: arrivano le dimissioni da presidente della Liguria

Il presidente della Liguria Giovanni Toti si è dimesso. Dopo ottanta giorni di arresti domiciliari per l’inchiesta in cui è accusato di corruzione, falso e abuso d’ufficio lascia la poltrona di governatore. Finito il braccio di ferro con la Procura? di certo l’avocato di Toti farà partire la richiesta di revoca della misura cautelare alla Giudice delle Indagini Preliminari che ha disposto nei suoi confronti la custodia nella villa di Ameglia. Le misure sono due: c’è anche quella per finanziamento illecito. Le dimissioni di Toti daranno virtualmente anche se non ufficialmente il via alla campagna elettorale per la presidenza della Regione Liguria che potrebbero essere fissate per ottobre. Come è noto ci sono già due candidati annunciati: l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando e il leghista Edoardo Rixi, vice di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovviamente si tratta di candidature che dovranno passare al vaglio delle possibili coalzioni.