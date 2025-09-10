10mila passi di salute sabato prossimo a Pavia di Udine

Sabato 13 settembre, nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata a Pavia di Udine, lungo il percorso “Passi nella natura” fino alla frazione di Lauzacco. Il ritrovo sarà alle 16.30, in via Roma, all’altezza della piazza centrale di Pavia di Udine, vicino al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute”.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria entro giovedì 11 settembre, scrivendo una mail a stefania.moschioni@outlook.it (fino a esaurimento dei posti disponibili).

l gruppo sarà guidato da laureati in Scienze motorie, coordinati da A.S.D. “Sport&Fun” che cureranno anche la pratica di alcuni facili esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di gruppi di cammino/Walking leader, sulla base delle “Linee guida” del prof. Stefano Lazzer, già coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento di Medicina, Università di Udine.

Il progetto è realizzato in attuazione del “Piano regionale della prevenzione -Comunità attive”, progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da Federsanità ANCI FVG (da ottobre 2018) e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche UniUd e PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Comune di Pavia di Udine e con l’associazione “Pro Pavia”.

Ad “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025) aderiscono ben 132 Comuni (sul totale 215) per 121 percorsi in tutta la regione, è sostenuto dalla Regione FVG Direzione centrale salute, coordinato e realizzato da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il dipartimento di scienze economiche e statistiche UNIUD, PromoTurismo FVG e tutti i Comuni che hanno aderito. Il progetto, molto apprezzato anche livello nazionale, offre piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei borghi promuovendo nuovi “Gruppi di cammino” e valorizzando quelli esistenti, che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

L’iniziativa del Comune di Pavia di Udine abbina il percorso “Passi nella natura” con l’importante evento “Memorial Franco Villis”, competizione ciclistica per allievi organizzata in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana, Pro Pavia e altri partner.

“Abbiamo scelto di collegare questi due importanti eventi per invitare sia i giovani che gli adulti e anziani a praticare il movimento e l’attività sportiva, a seconda delle proprie abilità” illustra Ercole Nardone, assessore allo Sport, associazioni e turismo del Comune di Pavia di Udine.

Al termine della passeggiata il Comune, insieme alle associazioni locali, offrirà ai partecipanti anche una pausa conviviale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul progetto e su tutti i percorsi https://federsanita.anci.fvg.it/progetti

https://www.facebook.com/FVGinMovimento10milapassidisalute