Coldiretti Fvg lancia il suo tour del gusto a Friuli Doc

Oscar Green, l’ormai tradizionale premio all’innovazione nel settore primario, ma anche un elegante tour nel gusto tra prodotti del territorio, eccellenze agroalimentari locali, vini e birre regionali. Coldiretti Fvg, con le sue aziende e gli agriturismi della rete Campagna Amica, mostrerà un volto nuovo a Friuli Doc. Lo farà nel suo spazio dedicato in Corte Morpurgo, costruendo una relazione diretta tra produttori agricoli, viticoltori, cuochi contadini e visitatori.

Con l’acquisto dei coupon d’ingresso, fa sapere la responsabile di Campagna Amica Vanessa Orlando, da giovedì 11 a domenica 14 settembre sarà possibile scegliere tra una ventina di proposte gastronomiche, i vini di tre cantine regionali e le birre di due birrifici artigianali, per scoprire “il cibo giusto al prezzo giusto” in un’atmosfera conviviale arricchita da dj set e musica dal vivo con cover band locali.

“Friuli Doc rappresenta per noi un’occasione unica di promozione culturale e territoriale – sottolinea Martin Figelj, presidente di Coldiretti Fvg –. In Corte Morpurgo porteremo il meglio delle nostre aziende agricole, insieme a momenti di formazione e confronto. Con gli Oscar Green, in particolare, vogliamo raccontare il volto giovane e innovativo dell’agricoltura, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici».

La Corte di Campagna Amica aprirà i battenti alle 18 di giovedì 11, il momento del via alle degustazioni e all’immersione nel nuovo format Coldiretti, «che trae ispirazione – spiega il direttore regionale Cesare Magalini – dallo straordinario successo del Villaggio che abbiamo ospitato a metà giugno in città».

Il programma prevede anche momenti di riflessione e approfondimento: venerdì 12 alle 19 sotto la Loggia del Lionello, spazio alla finale regionale degli Oscar Green, il premio nazionale che valorizza le idee innovative dei giovani agricoltori. A seguire, la serata Oscar Green Coldiretti Fvg animerà Corte Morpurgo con i protagonisti delle nuove generazioni contadine.

Sabato 13 alle 10, sempre in Corte, sarà la volta dell’evento YoupalTubo, nato dalla collaborazione con Arlef, con la presentazione in esclusiva del nuovo video “Dolci friulani…questi sconosciuti. Pasticceria della tradizione. Leggende e segreti”.