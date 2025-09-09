Osservatorio sul caporalato: la giunta regionale non rimandi oltre l’approvazione della delibera per l’operatività

“Esprimiamo pieno sostegno alla richiesta avanzata dalle tre sigle sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, a firma dei segretari Gobbo,

Comand e Guerra, volta a sollecitare la costituzione dell’Osservatorio sul caporalato previsto dalla Legge regionale 12/2025 (Assestamento di

bilancio), approvata lo scorso luglio. Come Open Sinistra FVG avevamo proposto tale Osservatorio, proprio raccogliendo le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali. In agricoltura, nella nostra regione, tale problema è drammaticamente presente anche se non sempre così evidente. Riteniamo che solo un Osservatorio possa garantire un approccio completo alla questione, affrontandola in tutte le sue dimensioni economiche e sociali. Il caporalato non è solamente un problema di ordine pubblico, da delegare al Prefetto, ma rivela una criticità socio-economica che può essere contrastata solamente con una strategia molto più ampia. Auspichiamo che la Giunta accolga con urgenza la richiesta sindacale e adotti la deliberazione necessaria a rendere operativo l’Osservatorio, come previsto dalla legge.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.