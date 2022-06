15ª Edizione della “International SkyRace Carnia” e 4ª Edizione della “Staffetta SkyRace Carnia

Siamo arrivati alla 15ª Edizione della “International SkyRace Carnia”, gara internazionale di corsa di alta montagna, aperta a tutti. Viene anche riproposta la 4ª Edizione della “Staffetta SkyRace Carnia” che sarà composta da due atleti/e che percorreranno lo stesso tracciato della SkyRace suddiviso in due frazioni. Confermato come nell'edizione 2021, il cambio di percorso con partenza e arrivo a Paluzza. Le gare si svolgeranno Domenica 19 giugno 2022 a Paluzza (centro città) con partenza per tutti alle ore 8.30. Le gare sono organizzate dall’US Aldo Moro. La prova 2022 grazie alla riproposta della novità 2021 del cambi di percorso, abbandonate le vette del Floriz e del Pal Piccolo/Pal Grande e la località di partenza dei Laghetti di Timau, per scendere in valle, in centro a Paluzza. Da qui si parte per affrontare la prima salita che porta ai margini del Monte Terzo e di Malga Lavareit. Dopo breve discesa si risale all'alpeggio di Malga Pramosio per poi domare la vetta del Monte Paularo e ridiscendere a Paluzza. In sostanza nuova esperienza, nuovi panorami, nuove emozioni, nel cuore delle montagne della Carnia. https://skyracecarnia.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=skyrace22