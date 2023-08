Sabato gran finale nell’ambito di “Musei aperti: musica e prodotti del territorio”

Sabato 19 agosto ultimo appuntamento per la rassegna “Musei aperti: musica e prodotti del territorio”, l’iniziativa volta a valorizzare alcuni musei nella montagna friulana e della regione Friuli Venezia Giulia, organizzata da Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani in partnership con la Fondazione Luigi Bon, il Comune di Tolmezzo, la Comunità di Montagna della Carnia e Canal del Ferro e Val Canale, tutte le realtà che ospitano i concerti e le visite guidate e grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La giornata, ricca di appuntamenti, avrà inizio alle 9 con ‘Suoni della natura e dell’arte in Val Pesarina’, prima tappa visita al Laboratorio artigianale di costruzione e restauro strumenti musicali dei Fratelli Leita. A seguire si terrà una passeggiata narrativa lungo l’itinerario dei ponti di località Chiampeas a Prato, terminando con aperitivo musicale a cura della pro Loco della Val Pesarina e del Comune Prato Carnico. Alle 16 si terrà invece la visita al Museo Carnico di Tolmezzo e alle 17 alla Latteria di Tolmezzo. Appuntamento musicale alle 18 con il Mauro Ottolini Trio, concerto che rientra anche negli eventi organizzati nell’ambito dell’iniziativa Carniarmonie. Il trio, di caratura internazionale, è capace di coniugare ricerca sonora ed estro, conoscenza delle tradizioni e utilizzo di strumenti ancestrali come conchiglie, ottoni, fisarmonica e chitarra con la sperimentazione e la sintesi dei nuovi linguaggi musicali, in un’avventura melodica e coinvolgente, che ripercorre quasi un secolo di storia del jazz. Nel titolo dell’appuntamento, “In quell’angolo della strada”, risuona la tradizione italiana ma anche il blues, gipsy, rumbe esotiche, melodie e canzoni di Ellington, Fats Waller, Amalia Rodriguez, Tom Waits e Don Cherry, Nino Rota oltre che a molte composizioni originali dello stesso Ottolini. Dopo il concerto la presentazione dei prodotti e assaggio a cura del Caseificio Alto But di Sutrio.