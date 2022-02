213° anniversario della nascita di Charles Darwin. Domani con un incontro web commemorazione del grande scienziato

Domani (sabato 12 febbraio) ricorre il 213° anniversario della nascita di Charles Darwin. Come da 13 anni a questa parte, viene commemorato il grande scienziato con un incontro relativo al tema dell'evoluzione del nostro pianeta e il tema è "Sesta Estinzione in corso". Quest'anno il tradizionale meeting è in programma alle 17 su Facebook all'indirizzo www.DarwinDay.it . Per chi non avesse un account FB, basta cliccare su: https://fb.me/e/1foXQwJtR .

Quest'anno l'ospite sarà Marco Ferrari, saggista, giornalista e direttore scientifico di Focus. Alla fine verranno fatte alcune considerazioni sui risultati del recente COP 26 di Glasgow rispetto alle problematiche ambientali antropogeniche e alle loro drammatiche conseguenze.