29° Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”, sabato la premiazione

Sarà una grande festa dei libri, degli autori e degli amanti della lettura la cerimonia conclusiva del 29° Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che da quasi 30 anni dà voce alla migliore produzione letteraria, a specificità, storia e anima dell’area di confine formata dal Triveneto e dai Paesi confinanti. Appuntamento sabato 11 giugno alle 20.45 al Teatro Odeon di Latisana con l’evento organizzato e coordinato dalla Biblioteca di Latisana e la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. Durante la serata, la proclamazione del vincitore del Premio Narrativa 2022 conteso dai tre finalisti Alberto Garlini con “Il sole senza ombra” (Mondadori), Miljenko Jergović con “L’attentato” (Nutrimenti) e Mariapia Veladiano con “Adesso che sei qui” (Guanda). Una grande coppia condurrà la serata: sul palco ci saranno, infatti, Loredana Lipperini e Graziano Graziani, entrambi scrittori e conduttori radiofonici di Fahrenheit il programma giornaliero di Rai Radio 3 dedicato ai libri e alle idee. Insieme a loro, Petunia Ollister, nome d’arte di Stefania Soma, che, oltre a scrivere per Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, regala ai suoi oltre 55mila follower su Instagram i #bookbreakfast, foto e recensioni di libri scattati sul tavolo della colazione. Sul palco anche Matteo Bussola che, con Il tempo di tornare a casa (Einaudi), si è aggiudicato il Premio Territorio Coop Alleanza 3.0: il vincitore è stato scelto dai sette componenti della giuria territoriale – estratti a sorte tra 40 candidature arrivate dall’Italia e dall’estero - che hanno potuto leggere i 12 titoli precedentemente selezionati dalla giuria tecnica. “Arrivano in finale tre storie avvincenti, emozionanti, oscure e a tratti comiche: - commenta Cristina Benussi, presidente della giuria tecnica- c’è il racconto di una generazione contestatrice e anticonformista di fine anni ’70 con tutti i suoi sogni, le delusioni e le sconfitte; c’è l’omicidio che scatenò la Prima guerra mondiale presentato non tanto come ricostruzione storica, ma attraverso lo sguardo, i dubbi e le angosce di persone comuni. E c’è la narrazione di una malattia come l’Alzheimer che rende forti i deboli e viceversa e che, pur distorcendo ricordi e realtà, non può cancellare i legami più profondi e l’amore tra le persone”.

Presieduta da Cristina Benussi e formata da Martina Cicuto (Assessore alla Cultura di Latisana), Valentina Berengo, Angelo Floramo, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi Zannini, la giuria tecnica ha competenze trasversali nei diversi settori della letteratura, dal medioevo alle minoranze linguistiche, passando per il teatro e la prosa, e ha scelto tre opere molto diverse tra loro, capaci di raccontare vite e persone, ma anche momenti fondamentali della storia contemporanea e passaggi generazionali che hanno segnato profondamente cultura e società. L’ingresso alla serata in teatro è gratuito su prenotazione (biblioteca@comune.latisana.ud.it, tel. 0431 525179-181, cel. 338/6879837 anche whatsapp) nel rispetto della normativa anti Covid vigente. La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Latisana.

Ci sarà uno spazio speciale anche per i giovani scrittori di domani: i 15 ragazzi del Liceo Linguistico Martin di Latisana, guidati dalla professoressa Laura Paviotti, che hanno seguito il laboratorio di scrittura creativa di Lorenza Stroppa, vedranno presentato in anteprima il libro che raccoglie i loro racconti inediti prodotti durante il corso. Accompagnati sempre da Petunia Ollister - affiancata da Francesca Spangaro alla conduzione - saranno i protagonisti dell’evento speciale organizzato alle ore 11 di sabato 11 giugno, sempre al Teatro Odeon. L’incontro è dedicato alle scuole, ma è aperto anche al pubblico (posti limitati, ingresso solo su prenotazione).

Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” è reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Friuli, con il contributo di BancaTer e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che finanzia il Premio Territorio. Ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Consiglio della Regione FVG, di Promoturismo FVG, di Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con Cartolibreria Il papiro e con l’ISIS Mattei di Latisana.