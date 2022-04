5 storie di donne 5 storie di lavoro

Il 19 settembre 1997, si legge in una nota, eravamo in 11 donne e abbiamo fondato l’Associazione “Da donna a DONNA” OdV per aiutare altre donne a liberarsi dalle violenze. Facciamo parte della rete D.i.Re, insieme a altri 108 Centri Antiviolenza diffusi in tutto il territorio nazionale. Oggi attraverso 5 storie cinematografiche vi proponiamo una riflessione sulle condizioni lavorative delle donne. Rita, Masiah, Rosa, Serena e Selma sono 5 delle donne che noi abbiamo incontrato più volte nei nostri primi 25 anni e sono anche le protagoniste dei 5 film che noi come Associazione vi offriamo gratuitamente al Kinemax di Monfalcone alle ore 18:00 nei seguenti lunedì:

04 aprile - WE WANT SEX

11 aprile - BE MY VOICE ***

02 maggio - BREAD AND ROSES

16 maggio - SCUSATE SE ESISTO

30 maggio - UN DIVANO A TUNISI

***In riferimento alla proiezione del lunedì 11 aprile e specificatamente sul tema della disobbedienza civile, seguiranno ulteriori iniziative.