50 anni di CLU, un film sulla prima impresa sociale italiana che nel 1972 univa in una stessa coop i degenti dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, i medici e gli infermieri

Martedì prossimo 16 gennaio, alle 12 nello Spazio Ugo Guarino del Parco di San Giovanni a Trieste (via Nicolò Bottacin 4), è in programma la presentazione del documentario 50 anni di CLU, prodotto dalla Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia. Il film, diretto da Erika Rossi, sarà presentato in anteprima a Trieste Film Festival sabato 20 gennaio (Teatro Miela, ore 16) e ricostruisce la nascita di CLU, la prima impresa sociale italiana, fondata nel 1972 associando in una stessa cooperativa i degenti dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, i medici e gli infermieri. Una storia preziosa che, nel 2024 centenario della nascita di Franco Basaglia, è anche viva testimonianza della sua visione lungimirante.

Interverranno, con la regista Erika Rossi e con il coautore e protagonista del film Massimo Cirri, il Presidente CLU Ivan Brajnik, la direttrice artistica di Trieste Film Festival Nicoletta Romeo, la socia e lavoratrice CLU Sabrina Domanelli (intervistata nel documentario) e gli psichiatri dell’equipe Basagliana Giovanna Del Giudice e Peppe Dell’Acqua.