Osservatorio Civico contro le illegalità sul Ricorso al Tar promosso dalla Danieli, coinvolto (anche se solo firmatario della petizione) il referente dell’Osservatorio

L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G organizza e invita ad una conferenza stampa che si terrà sabato 13 gennaio 2024 in Udine dalle ore 10.30 alle 11.30 presso l’osteria “Da Caucigh” in via Gemona civico 36 in Udine; dal titolo: Coinvolto anche l’ambientalista Marino Visintini referente dell’Osservatorio nel ricorso al Tar dalla Danieli contro la Regione FVG in merito al diniego di poter ricevere copia dei moduli della petizione sottoscritta dai cittadini per la vicenda del progetto di un’acciaieria a San Giorgio di Nogaro, persona non organizzatore diretto della raccolta firme ma semplice firmatario. In tale occasione saranno distribuite alcune copie del ricorso al Tar promosso dalla Danieli contro la Regione FVG in merito al diniego di poter ricevere copia dei moduli della petizione e ne verrà contestato il contenuto.