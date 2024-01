Teatro Pasolini Cervignano: Piero Sidoti presenta inaugura il nuovo con Amore [fino a prova contraria] venerdì 19 gennaio

La stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli curata da Euritmica, inaugura il 2024, venerdì 19 gennaio alle ore 20:45, con il cantautore e attore friulano Piero Sidoti.

Amore [fino a prova contraria] è il suo terzo album in studio, racchiude storie d’amore imperfette, sbagliate, umane. Da questo progetto discografico è nato uno spettacolo teatrale, meditazione narrata e cantata sotto forma di fiaba, dove le canzoni di Sidoti trovano casa.

Amore [fino a prova contraria] è un viaggio meditativo per conoscere, prendere consapevolezza e accogliere tutto il nostro mondo interiore, senza forzature, accettando anche le nostre parti più oscure, senza identificarsi con esse e imparando così a lasciare e lasciarsi andare.

Storia e musica raccontano anche l’eterna dicotomia tra ideale e umano che nella copertina del disco vengono rappresentati rispettivamente dal David di Michelangelo e dal volto dell’artista.

Si narra la storia di Sasso e Corda, un bambino e una bambina che, come ogni pomeriggio, s’incontrano ai giardini pubblici e come sempre ascoltano una storia cantata da “Bepi il Matto”, uno strano personaggio che vive su una panchina dei giardini. Si narra la possibilità di raggiungere un mondo dove la paura non esiste, imboccando un passaggio segreto.

La destinazione si trova dietro la luna, in un luogo magico, dove non ci sono le caratteristiche che appesantiscono la nostra vita sulla Terra: non c’è gravità, non c’è paura, c’è leggerezza e si può giocare con il tempo. Sasso e Corda capiscono così di avere una missione…”i bambini faranno la rivoluzione”.

Contribuiranno alla magia di questo cammino il grande musicista Fulvio Biguzzi Ferrari (tastiere, piano e programmazione) e Claudio Giusto (batteria e percussioni) che accompagneranno, in un’atmosfera incantata e poetica, Piero Sidoti (voce e chitarra), insegnante di matematica e scienze, attore e cantautore, che ha conseguito importantissimi riconoscimenti per la sua attività musicale tra i quali la “Targa Tenco 2010 miglior opera prima” con l’album Genteninattesa.

I biglietti per il concerto (intero € 15,00/ridotto € 12,00/studenti € 8,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.