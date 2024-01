Salute: Conficoni (Pd), Fvg segua altre Regioni nello stop ai gettonisti

«Nel sistema sanitario pubblico è necessaria una svolta a partire da provvedimenti che rafforzino gli organici: il Fvg segua l’esempio di altre regioni come la Lombardia e dia uno stop ai medici gettonisti riportando i professionisti nel servizio pubblico attraverso una politica per il personale attrattiva». A chiederlo è il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), componente della 3ª commissione Salute che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per sollecitare proprio lo stop al ricorso ai medici gettonisti.

«La salute pubblica deve essere rimessa seriamente al centro del dibattito politico regionale, così come sta accadendo sul piano nazionale dove il ministro Schillaci, dopo avere approvato una norma volta a superare il costoso e iniquo impiego dei gettonisti, ha invitato le Regioni a collaborare per mettere fine alla fuga dal servizio pubblico dei medici attratti dai maggiori guadagni offerti dalla libera professione. Un appello raccolto dalla Lombardia che ha iniziato l’anno con novità sul personale, dallo stop ai gettonisti, alla pubblicazione del bando rivolto a medici liberi professionisti in pronto soccorso, anestesia e rianimazione. Per ora in Fvg si sono sentiti solo annunci generici cui però non sono seguiti atti concreti che diano il segno di una svolta tanto urgente quanto necessaria. Fedriga e Riccardi, anzi, dopo avere bocciato le nostre proposte per trattenere il personale in servizio e recuperare i medici che sono già andati via, hanno confermato quel tetto alla spesa per il personale che il ministro Schillaci vuole eliminare sul piano nazionale».