50° anniversario del terremoto: raccolta di materiale fotografico a ricordo degli eventi del 1976

Nella ricorrenza dei 50 anni dall’evento sismico che ha segnato la storia del Friuli, il Comune di Tolmezzo intende ricordare, insieme alla comunità, i tragici momenti del 1976, le vittime del terremoto e documentare l’impegno profuso nella ricostruzione. Al riguardo, data l’intenzione di allestire una mostra commemorativa, l’Amministrazione Comunale chiede alla popolazione di mettere a disposizione dell’Ente materiale fotografico relativo all’emergenza e alla conseguente gestione della stessa con riferimento al territorio di Tolmezzo.

Le immagini, accompagnate da una sintetica descrizione, dovranno essere consegnate allo Sportello del Cittadino (piazza XX Settembre, 1 – piano terra; orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18).

Il materiale sarà quindi digitalizzato, conservato dall’Ente direttamente o tramite terzi autorizzati e quindi restituito a conclusione degli eventi commemorativi.

Se la documentazione è in formato digitale si richiede di inviarla tramite piattaforme online di tipo cloud per l’invio e la condivisione di file di grandi dimensioni (es. We Transfer) comunicando tale modalità via e-mail a comune.tolmezzo@comune.tolmezzo.ud.it.

Alla consegna delle fotografie, ai cittadini sarà richiesto di autorizzare la gestione delle stesse come sopra descritto.

Il Comune di Tolmezzo auspica un positivo riscontro alla richiesta ringraziando anticipatamente i cittadini che si attiveranno per condividere il ricordo delle vittime, la memoria di quei mesi e la determinazione dimostrata fin da subito per ricostruire quanto era stato distrutto.