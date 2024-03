8 Marzo: L’Assessora Arianna Facchini a Udine alla Commemorazione presso il Monumento alla Donna Partigiana

Nel corso della mattinata dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, l’Assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini è intervenuta alla commemorazione presso il Monumento alla Donna Partigiana di Piazzale Cavedalis, organizzata dal Coordinamento Donne ANPI di Udine.

Queste le sue parole:

“Ringrazio il Coordinamento Donne ANPI di Udine per aver organizzato come ogni anno questa commemorazione. L’8 marzo è una buona occasione per ricordare il ruolo delle donne nella storia. Le vicende della Resistenza nel nostro Paese e nel nostro territorio devono molto alle donne, così come la nostra Costituzione. L’alleanza tra femminismo e antifascismo ha permesso di fare importanti passi avanti verso la parità di genere, obiettivo che però siamo ancora lontane e lontani dal raggiungere. L’omaggio di oggi alle donne partigiane ci faccia sentire vicine alle donne che ancora oggi resistono in territori di guerra, oppressione, violenza e privazione della libertà, luoghi di sofferenza in cui donne e bambine sono le prime vittime”.