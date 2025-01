a.ArtistiAssociati e CircuitoCinema Prosegue la rassegna in collaborazione con visioni d’insieme

Prosegue la rassegna che CircuitoCinema e ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale propongono in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 20.30.

L’appuntamento di lunedì 27 gennaio sarà il film di Christy Hall ‘Una notte a New York’: un viaggio in taxi dall’aeroporto JFK di New York a Manhattan. Una giovane donna, bella e assortita nei suoi pensieri, inizia una conversazione con il tassista Clark, un uomo diretto e senza peli sulla lingua. Nel tempo del tragitto, il contesto apparentemente ordinario di un taxi diventa il luogo di un dialogo straordinario, intimo e denso, fatto di piccole verità e grandi rivelazioni. Una storia semplice e universale, sul come una conversazione apparentemente banale tra due estranei possa prendere strade inaspettate e creare una connessione profonda.

La rassegna proseguirà il 3 febbraio l’ultimo lavoro di Ferzan Ozpetek, ‘Diamanti’: un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini piccoli hanno ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.

Ed ancora: il 10 febbraio sarà programmato il film ‘Leggere Lolita a Teheran’ di Eran Riklis , il 17 febbraio ‘L’abbaglio’ di Roberto Andò, il 24 febbraio ‘Emilia Pèrez’ di Jacques Audiard, il 3 marzo ‘Here’ di Roberto Zemeckis e il 10 marzo ‘Itaca, il ritorno’ di Uberto Pasolini.